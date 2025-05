Dólar sobe quase 1% puxado por exterior e fecha semana acima dos R$5,70

Às 17h26, na B3, o dólar para julho -- que passou a ser o mais líquido nesta sexta-feira -- subia 0,94%, aos R$5,7590.

Desde cedo os negócios com moedas foram impactados por declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, acusando a China de violar um acordo entre os dois países para reduzir mutuamente as tarifas e as restrições comerciais sobre minerais essenciais.

Os receios em torno da guerra tarifária entre EUA e China penalizaram ativos de países emergentes ao redor do mundo, incluindo o real.

No Brasil, as cotações do dólar também foram contaminadas durante a manhã pela disputa entre comprados e vendidos pela formação da Ptax do fim de maio.

Calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

Assim, após marcar a cotação mínima de R$5,6569 (-0,17%) às 9h01, logo após a abertura, o dólar à vista atingiu a máxima de R$5,7420 (+1,34%) às 11h56 -- perto de uma das janelas de coleta do BC para formação da Ptax.