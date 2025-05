Dólar sobe após PIB do Brasil e inflação dos EUA e com tarifas em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,33%, a R$5,687 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a força modesta da divisa norte-americana no exterior, com os mercados globais avaliando novos dados do indicador preferido de inflação do Federal Reserve e notícias que aumentavam as incertezas sobre as tarifas do presidente Donald Trump.

O governo norte-americano informou que seu índice PCE subiu 0,1% na base mensal em abril, ante estabilidade no mês anterior. Em 12 meses até abril, o indicador desacelerou para 2,1%, de um ganho de 2,3% março. Os números vieram praticamente em linha com o esperado.

As surpresas do dia vinham do noticiário sobre a política comercial dos EUA. Um tribunal federal de apelações decidiu restabelecer na quinta-feira as tarifas de Trump que haviam sido bloqueadas por uma corte de comércio no dia anterior, reforçando o que deve ser uma longa batalha judicial.

Na quarta-feira, a Corte de Comércio Internacional havia impedido a implementação das taxas anunciadas por Trump em 2 de abril com a alegação de que o presidente teria excedido sua autoridade, uma vez que estaria atuando sobre uma prerrogativa do Congresso.

Em outro desenvolvimento, Trump acusou a China de estar violando um entendimento alcançado neste mês entre as duas maiores economias do mundo para reduzir suas tarifas por 90 dias, gerando mais incertezas sobre o futuro das disputas comerciais dos EUA com os parceiros.