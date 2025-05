EXCLUSIVO-Vale perde prazo para garantir energia em Onça Puma, mas mantém cronograma de expansão

Apesar disso, o cronograma para o início da operação do segundo forno na unidade está mantido para o segundo semestre do ano, afirmou a Vale ao ser consultada pela Reuters. A produção de níquel em Onça Puma respondeu por quase 10% do total produzido pela companhia no ano passado.

A ação da Vale na B3 caía 0,22% às 10h26, a R$53,33.

De acordo com documentos vistos pela Reuters, a mineradora entrou com pedido para ampliar os montantes de uso do sistema de transmissão (Must) para 200 megawatts (MW) em Onça Puma no fim de 2023, prevendo naquela época entrada em operação em janeiro de 2025.

O ONS emitiu pareceres atestando a viabilidade do aumento de consumo de energia para o projeto ao longo do ano passado, mas a Vale não assinou o contrato de uso do sistema de transmissão (Cust) no prazo estipulado, nem deu qualquer retorno formal sobre o trâmite, segundo o órgão do setor elétrico.

Um novo pedido foi feito pela Vale ao ONS em fevereiro deste ano, indicando o mês de junho como data para início do consumo de energia.

"No entanto, ao realizar novas análises, o ONS apontou que não havia mais margem para atender à solicitação da empresa. A margem que havia sido disponibilizada anteriormente ao projeto Onça Puma... acabou sendo direcionada a outro projeto da fila de acesso", explicou.