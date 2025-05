Fazenda vê PIB mais fraco que o esperado no 1º trimestre, mas mantém projeção de alta de 2,4% em 2025

BRASÍLIA (Reuters) - A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda informou nesta sexta-feira que segue projetando uma alta de 2,4% para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2025, “mesmo com o resultado levemente abaixo do esperado para o crescimento no primeiro trimestre”, considerando a resiliência observada em dados econômicos.

A pasta informou em nota que espera uma contribuição negativa do agronegócio para o PIB a partir do segundo trimestre, após impulso positivo no início do ano, com perspectiva de um ritmo de crescimento da atividade do país próximo à estabilidade na segunda metade de 2025.

Mais cedo nesta sexta, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o PIB expandiu 1,4% no primeiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, sustentada pelo desempenho mais forte da agropecuária.