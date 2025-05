Futuros de Wall Street recuam com manutenção de tarifas de Trump após decisão judicial

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street caíam nesta sexta-feira, com os investidores avaliando a decisão de um tribunal de apelações de desfazer um bloqueio da maior parte das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rumo ao último dia de negociação de um mês sólido para as ações.

O S&P 500 e o Nasdaq estão no ritmo de seu melhor desempenho mensal desde novembro de 2023, enquanto o Dow Jones está a caminho de um avanço mensal de quase 4%.

As ações registraram imensa volatilidade neste mês com as medidas tarifárias de Trump, embora o S&P 500 tenha se recuperado de sua mínima de abril e agora esteja cerca de 4% abaixo de sua máxima histórica atingida em fevereiro.