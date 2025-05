Gastos do consumidor dos EUA desaceleram em abril; inflação tem alta moderada

A compra preventiva de produtos antes da entrada em vigor das tarifas do presidente Donald Trump ajudou a aumentar os gastos no mês anterior. A maioria das tarifas foi implementada, embora as taxas mais altas sobre alguns países tenham sido adiadas até julho.

As tarifas sobre as importações chinesas foram reduzidas de 145% para 30% até meados de agosto. Economistas argumentam que a política comercial agressiva de Trump desacelerará drasticamente o crescimento econômico neste ano e aumentará a inflação, preocupações que foram repetidas pelo Federal Reserve.

A ata da reunião de 6 e 7 de maio do Fed, publicada na quarta-feira, observou que "os participantes julgaram que os riscos baixistas para o emprego e a atividade econômica e os riscos altistas para a inflação haviam aumentado, refletindo principalmente os possíveis efeitos dos aumentos de tarifas".

O banco central dos EUA tem mantido sua taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50% desde dezembro.

Na quarta-feira, um tribunal de comércio dos EUA impediu que a maioria das tarifas de Trump entrasse em vigor, em uma decisão abrangente de que o presidente excedeu sua autoridade.

Elas foram temporariamente restabelecidas por um tribunal federal de apelações na quinta-feira, acrescentando outra camada de incerteza sobre as perspectivas da economia.