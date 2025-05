Gol tem prejuízo líquido de R$440 mi em abril

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol registrou um prejuízo líquido de R$440 milhões no mês de abril, conforme relatório enviado ao juízo de sua recuperação judicial nos Estados Unidos.

A empresa apurou um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$368 milhões no mês passado, com margem Ebitda em 22%, de acordo com fato relevante.

A Gol terminou abril com caixa total de R$2,0 bilhões e uma dívida líquida, incluindo empréstimos e financiamentos, arrendamento e financiamentos DIP, de R$30,9 bilhões.