Governo do Japão diz que concordou com os EUA em acelerar negociações comerciais

(Reuters) - O governo do Japão disse nesta sexta-feira que concordou com os Estados Unidos em acelerar as negociações comerciais depois que suas autoridades se reuniram em Washington para uma quarta rodada de negociações sobre as tarifas norte-americanas.

Em uma reunião de 130 minutos, o ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa; o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent; e o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, concordaram que aprofundaram seu entendimento sobre as posições um do outro e progrediram em direção a um acordo comercial, disse o governo em um comunicado.

(Reportagem de Makiko Yamazaki e Nathan Layne)