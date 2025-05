Há espaço menor para cortes de juros no BCE, mas é preciso ser flexível, diz Panetta

ROMA (Reuters) - O Banco Central Europeu tem reduzido o espaço para novos cortes na taxa de juros, mas deve manter uma abordagem pragmática e flexível e tomar decisões futuras caso a caso, disse o membro do Conselho do BCE Fabio Panetta nesta sexta-feira.

Os membros do BCE voltarão a se reunir em 5 de junho, enquanto os mercados esperam que eles reduzam a taxa de depósito de 2,25% para 2%.

Isso marcaria o oitavo corte de juros em um ciclo de afrouxamento monetário que começou em junho do ano passado e reduziu a taxa de depósito de 4% para os atuais 2,25%, refletindo a diminuição das pressões inflacionárias e as preocupações com o fraco crescimento econômico.