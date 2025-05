Ibovespa fecha em queda com realização de lucros, mas acumula alta em maio

"Já antevíamos um PIB mais forte no primeiro trimestre, com uma participação relevante da agricultura. Isso foi justamente o que aconteceu", afirmaram economistas do Bradesco, em relatório a clientes nesta sexta-feira.

"Por outro lado, as componentes cíclicas tiveram desempenho mais moderado, refletindo um menor dinamismo da demanda doméstica do que o resultado agregado pode aparentar", acrescentaram, vislumbrando uma desaceleração ao longo do ano.

DESTAQUES

- VALE ON caiu 2,53%, em dia de queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com declínio de 0,43%. A mineradora também teve um pedido negado para aumentar seu consumo de energia elétrica no polo de produção de níquel de Onça Puma (PA), após perder um prazo regulamentar para confirmar a solicitação.

- PETROBRAS PN recuou 1,09% e PETROBRAS ON cedeu 1,32%, em meio à fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent fechou em baixa de 0,39%.

- ITAÚ UNIBANCO PN teve decréscimo de 0,16%, em sessão mista para os bancos do Ibovespa. BRADESCO PN avançou 0,75%, mas BANCO DO BRASIL ON cedeu 1,18% e SANTANDER BRASIL UNIT recuou 0,27%. O CMN e o BC aprovaram resoluções que introduzem requerimentos prudenciais individuais a conglomerados de instituições financeiras em critérios de gestão de riscos, liquidez e capital.