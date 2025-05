Panetta, do BCE, alerta que perdas de criptomoedas podem prejudicar confiança nos bancos

"Os detentores de criptoativos podem não compreender totalmente sua natureza e confundi-los com produtos bancários tradicionais, com repercussões potencialmente negativas para a confiança no sistema de crédito, caso ocorram perdas", disse Panetta.

Em janeiro, o maior banco da Itália, Intesa Sanpaolo, realizou o que o presidente-executivo Carlo Messina descreveu como "um teste", comprando 1 milhão de euros em bitcoins, a maior moeda digital do mundo.

O Intesa montou uma mesa de operações própria para ativos digitais em 2023 e, no ano passado, começou a lidar com negociações à vista com criptoativos.

O espanhol Santander está avaliando uma expansão de ativos digitais, incluindo planos em estágio inicial para oferecer uma stablecoin, bem como acesso a criptomoedas para clientes de varejo de seu banco digital, informou a Bloomberg na quinta-feira.

Panetta disse que as stablecoins, que são projetadas para manter um valor estável em relação a moedas ou ativos, representam uma ameaça aos meios tradicionais de pagamentos se grandes plataformas de tecnologia com sede no exterior decidirem promover seu uso.

"Na ausência de uma regulamentação apropriada, sua adequação como meio de pagamento é duvidosa, para dizer o mínimo", disse ele.