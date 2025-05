Petróleo fecha em queda com possível aumento de produção da Opep+

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os futuros do petróleo dos Estados Unidos caíram nesta sexta-feira, com expectativas de que a Opep+ decida, no sábado, aumentar a produção de petróleo para julho, além do que estava previsto anteriormente.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 0,39%, a US$63,90 por barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) fechou com queda de 0,25%, a US$60,79 por barril, após recuar mais de US$1 por barril mais cedo na sessão.