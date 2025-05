Brasil cresce 1,4% no 1º tri com desempenho mais forte da agropecuária em 2 anos

Já do lado das despesas, o destaque foi a Formação Bruta de Capital Fixo, uma medida de investimento, que cresceu 3,1%, ritmo mais intenso em um ano. Ainda assim, somente esse indicador e a indústria estão abaixo do pico da série, em 2013, sob o efeito dos juros elevados, segundo o IBGE.

As despesas das famílias também ajudaram no desempenho do PIB no primeiro trimestre com um aumento de 1,0%, depois de apresentaram retração no final de 2024, refletindo um mercado de trabalho aquecido e aumento da renda. As despesas do governo cresceram 0,1%, desacelerando ante taxa de 0,5% no trimestre anterior.

No setor externo, tanto as exportações de bens e serviços quanto as importações de bens e serviços cresceram, respectivamente 2,9% e 5,9%.

Um mercado de trabalho aquecido e políticas de estímulo ao consumo e ao crédito adotadas pelo governo, como o novo programa de crédito consignado, vêm ajudando a mitigar os efeitos na economia da política monetária contracionista e da inflação persistente.

Mas passado o tradicional efeito da agropecuária em início de ano, a expectativa é de que a economia mostre desaceleração gradual ao longo do ano, conforme o impacto dos juros altos sobre a atividade se torne mais visível.

No início do mês, o Banco Central elevou a taxa básica de juros Selic a 14,75% ao ano, deixando em aberto o que fará na reunião de junho, mas indicando a necessidade de uma dose alta de juros por período prolongado.