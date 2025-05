Transpetro lança licitação para contratar 4 barcaças e entrar em novo modal

A encomenda faz parte de um projeto mais amplo da companhia direcionado ao modal de navegação interior, que pretende contratar 20 novas barcaças, 20 empurradores e quatro rebocadores para atuação no Brasil, até 2026, segundo explicou a Transpetro em nota nesta sexta-feira.

"Nossa entrada no modal de navegação interior vai trazer mais robustez e flexibilidade às operações da Transpetro, ressaltando nossa premissa de crescimento e diversificação dos negócios da companhia", disse em nota o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

"Com essa iniciativa, alcançaremos, no horizonte de médio prazo, 50% do mercado de transporte de combustíveis por barcaças no Brasil, o que nos posiciona como uma das maiores operadoras de barcaças do país."

O mercado de barcaça no Brasil movimenta, por ano, um volume total de aproximadamente 10 milhões de toneladas de petróleo e combustíveis, segundo a Transpetro.

A companhia detalhou que as 20 barcaças que integram a primeira etapa do projeto terão 3 mil toneladas de porte bruto (TPB) e permitirão o transporte de um ou mais derivados de petróleo (modelos com e sem segregação), incorporando tecnologias modernas.

Maior companhia de logística multimodal de petróleo e derivados da América Latina, a Transpetro opera atualmente 48 terminais (27 aquaviários e 21 terrestres), cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos e 33 navios.