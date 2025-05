Trump celebra "acordo" da Nippon Steel com comício em fábrica na Pensilvânia

Mas é possível que o negócio não esteja totalmente concluído.

Após publicação de Trump no Truth Social na sexta-feira passada anunciando o comício e parecendo apoiar a fusão, ele semeou dúvidas no domingo, descrevendo o acordo aos repórteres como um investimento com "propriedade parcial", com o controle residindo nos EUA.

Trump fará um pronunciamento em uma fábrica da U.S. Steel às 18h (horário de Brasília) desta sexta-feira no Estado que ele venceu por uma margem pequena na eleição presidencial de 2024. A Casa Branca descreveu seus comentários como sendo sobre o "Acordo da U.S. Steel".

Tecnicamente, Trump tem até a próxima quinta-feira para decidir se aprova ou desiste do acordo, depois que o Comitê de Investimentos Estrangeiros dos EUA concluiu na semana passada uma segunda análise da fusão. Mas o cronograma pode ser adiado.

O caminho para o comício desta sexta-feira tem sido acidentado.

A Nippon Steel ofereceu US$14,9 bilhões para adquirir a U.S. Steel em dezembro de 2023, buscando capitalizar um aumento esperado nas compras de aço, graças a uma legislação de infraestrutura aprovada pelo Congresso dos EUA.