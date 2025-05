Trump diz que China violou "totalmente" acordo com os EUA sobre tarifas

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que a China violou um acordo sobre tarifas com a maior economia do mundo.

"A China, talvez não de forma surpreendente para alguns, TEM VIOLADO TOTALMENTE SEU ACORDO COM OS EUA", disse Trump em publicação no Truth Social.

As negociações comerciais entre EUA e China estão "um pouco paradas" e a conclusão de um novo acordo provavelmente precisará do envolvimento direto de Trump e do presidente chinês, Xi Jinping, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, à Fox News na quinta-feira.