UE ganha vantagem em negociações comerciais após tribunal dos EUA lançar dúvidas sobre tarifas, dizem autoridades da UE

"Não há mudança em nossa abordagem, prosseguimos como planejado com reuniões técnicas e políticas na próxima semana", disse um porta-voz da Comissão.

Um tribunal federal de apelações dos EUA restabeleceu temporariamente as tarifas do presidente Donald Trump na quinta-feira, um dia depois que um tribunal de comércio decidiu que Trump havia excedido sua autoridade ao impor as taxas e ordenou um bloqueio imediato delas.

"A incerteza quanto à legalidade das tarifas 'recíprocas' certamente nos dá uma vantagem extra", disse uma autoridade da UE próxima às negociações. "As negociações continuarão, já que, formalmente, ainda buscamos tarifas zero por zero", completou.

A UE também está disposta a discutir algumas barreiras não comerciais com os EUA, segundo as autoridades, mas não tocará no sistema de tributação da UE - como o imposto sobre valor agregado ou o imposto digital - nem nos padrões de segurança alimentar.

A Comissão, que conduz todas as negociações comerciais em nome do bloco de 27 países, não quis comentar sobre as decisões por se tratar de procedimentos internos dos EUA.

O comissário de comércio da UE, Maros Sefcovic, disse em uma publicação na plataforma de mídia social X que teve uma ligação telefônica com o secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick, nesta sexta-feira.