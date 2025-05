Wall Street teme que imposto sobre investimento estrangeiro reduza demanda por ativos dos EUA

O imposto, incluído na seção 899, seria pago por entidades como fundos soberanos e empresas com negócios nos EUA ou indivíduos de países que impõem impostos que os EUA consideram injustos, incluindo impostos sobre serviços digitais.

"Vemos essa legislação como uma forma de criar espaço para que o governo dos EUA transforme uma guerra comercial em uma guerra de capital, se assim desejar", disse George Saravelos, chefe de pesquisa de câmbio do Deutsche Bank, em nota na quinta-feira. Ele acrescentou que o novo imposto pode ter um impacto adverso na demanda por títulos do Tesouro dos EUA.

Se aprovado pelo Senado, o aumento da taxa de imposto sobre investimentos estrangeiros ocorrerá em um momento em que investidores globais começam a questionar o chamado "excepcionalismo dos EUA", ou sua capacidade única de superar outros mercados financeiros, devido a um crescente déficit fiscal e a uma nova política comercial baseada em tarifas.

A empresa de serviços financeiros Brown Brothers Harriman (BBH) disse em nota que a nova taxa de imposto era "brincar com fogo".

"Isso desencorajaria o investimento estrangeiro em ativos americanos em um momento em que o país enfrenta uma dependência cada vez maior de capital estrangeiro para financiar sua dívida crescente. Claramente, isso não é bom para o dólar", disse Elias Haddad, estrategista sênior de mercados do BBH.

Se também for aprovado pelo Senado, o imposto poderá arrecadar US$116 bilhões ao longo de dez anos, afirmou o Escritório de Orçamento do Congresso, com base em estimativas produzidas pelo Comitê Conjunto de Tributação. Ainda assim, as receitas permaneceriam praticamente estáveis em 2032, e a provisão poderia se transformar em prejuízos em 2033 e 2034, de acordo com os cálculos.