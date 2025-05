Hims cortará 4% da força de trabalho em meio à proibição de cópias de medicamentos para perda de peso

A empresa confirmou os cortes de empregos em um comunicado na sexta-feira. No sábado, ela disse que as reduções não estavam relacionadas à proibição de composição. A Hims não forneceu detalhes sobre as funções que foram cortadas, mas disse que elas foram implementadas nas equipes.

"Essas mudanças estão focadas em aprimorar a forma como executamos, sem afetar nossas prioridades ou as especialidades com as quais estamos comprometidos", disse um porta-voz da empresa sobre as demissões. A Hims ainda planeja contratar para funções relacionadas à sua estratégia de crescimento de longo prazo.

A empresa anunciou recentemente um acordo com a Novo para ajudar os pacientes a ter acesso ao Wegovy de marca. A empresa planeja entrar no mercado de tratamentos para baixa testosterona e menopausa e está analisando ofertas para melhorar a longevidade e o sono.

A Bloomberg News noticiou os cortes de empregos na sexta-feira. Em 2022, a FDA declarou uma escassez de Wegovy, que demonstrou ajudar os pacientes a perder cerca de 15% de seu peso corporal. Essa declaração permitiu que as farmácias de manipulação produzissem o medicamento para atender à demanda.

A Hims começou a oferecer cópias do Wegovy em 2024, geralmente a preços muito mais baixos do que a versão de marca. Isso impulsionou as assinaturas da plataforma de telessaúde da Hims, com um aumento de 111% na receita anual durante o primeiro trimestre de 2025.

As cópias do Wegovy e medicamentos similares para perda de peso GLP-1 foram responsáveis por US$ 200 milhões da receita de US$ 1,5 bilhão da empresa em 2024. Em fevereiro, a FDA disse que o Wegovy não estava mais em falta e encerrou a exceção que permitia a venda de cópias compostas em massa do medicamento patenteado.