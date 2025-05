O Google diz que vai recorrer da decisão antitruste de pesquisa on-line

Em abril, um juiz federal afirmou que o Google dominava ilegalmente dois mercados de tecnologia de publicidade on-line, com o Departamento de Justiça dos EUA afirmando que o Google deveria vender pelo menos seu Google Ad Manager, que inclui o servidor de anúncios de editores da empresa e sua troca de anúncios.

O DOJ e uma coalizão de estados querem que o Google compartilhe dados de pesquisa e interrompa os pagamentos multibilionários à Apple e a outros fabricantes de smartphones para ser o mecanismo de pesquisa padrão em novos dispositivos.

As autoridades antitruste estão preocupadas com a forma como o monopólio de pesquisa do Google lhe dá uma vantagem em produtos de inteligência artificial como o Gemini e vice-versa.

John Schmidtlein, advogado do Google, disse na audiência que, embora a IA generativa esteja influenciando a aparência da pesquisa, o Google abordou quaisquer preocupações sobre a concorrência na IA ao não mais firmar acordos exclusivos com operadoras sem fio e fabricantes de smartphones, incluindo a Samsung Electronics, deixando-os livres para carregar aplicativos de pesquisa e IA rivais em novos dispositivos.

(Reportagem de Rishabh Jaiswal em Bengaluru; edição de Alistair Bell)