O medicamento para câncer de mama da Pfizer-Arvinas supera o da AstraZeneca em retardar a progressão

(Reuters) - Um tratamento experimental da Pfizer e da Arvinas atrasou a progressão do câncer de mama em mais de três meses em comparação com o Faslodex da AstraZeneca em pacientes com uma mutação genética específica, de acordo com os resultados do estudo anunciados no sábado.

As descobertas foram apresentadas em Chicago na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica e publicadas no The New England Journal of Medicine.

O estudo constatou que o medicamento experimental Vepdegestrant aumentou a sobrevida sem progressão da doença em pacientes com mutações ESR1 em cinco meses, em comparação com cerca de dois meses para o Faslodex.