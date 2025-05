Produtores de petróleo da OPEP+ se mantêm firmes com outro grande aumento para julho

Eles estão estimulando a produção, apesar de a oferta extra pesar sobre os preços do petróleo, já que os líderes do grupo, Arábia Saudita e Rússia, buscam reconquistar participação no mercado e punir aliados que produzem em excesso, como Iraque e Cazaquistão.

"A decisão de hoje só mostra que a participação no mercado está no topo da agenda. Se o preço não lhe proporciona as receitas desejadas, eles esperam que o volume o faça", disse o analista Harry Tchilinguirian, do Onyx Captal Group.

Os oito países realizaram uma reunião on-line no sábado para definir a produção de julho. Eles também discutiram outras opções, disse um delegado da OPEP+. Na sexta-feira, fontes familiarizadas com as negociações da OPEP+ disseram que eles poderiam discutir um aumento ainda maior.

Em um comunicado, a OPEP+ citou uma "perspectiva econômica global estável e os atuais fundamentos saudáveis do mercado, conforme refletido nos baixos estoques de petróleo" como sua justificativa para o aumento de julho.

A OPEP+ bombeia cerca de metade do petróleo do mundo e inclui membros da OPEP e aliados, como a Rússia.

O aumento da oferta está pesando sobre os preços do petróleo, pressionando todos os produtores, mas alguns mais do que outros, inclusive um grupo importante de rivais - os produtores de xisto dos EUA, segundo analistas.