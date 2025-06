Air India em negociações para um grande pedido de novos jatos de fuselagem estreita, segundo fontes

Por Tim Hepher e Aditi Shah e Rajesh Kumar Singh

NOVA DELHI (Reuters) - A Air India, do Grupo Tata, está em negociações com a Airbus e a Boeing para um grande pedido de novas aeronaves, incluindo cerca de 200 aviões extras de corredor único, complementando um acordo gigantesco em 2023, já que a antiga companhia aérea estatal busca uma renovação multibilionária, disseram fontes do setor.

As discussões sobre o pedido, que, segundo duas das fontes, podem envolver centenas de aviões no total, distribuídos em vários tamanhos, ampliam as discussões relatadas anteriormente para um lote adicional de grandes aeronaves de fuselagem larga, disseram as fontes à Reuters.