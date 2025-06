Ataques de Israel a Gaza são genocídio e vingança, diz Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente Israel pelos ataques à Faixa de Gaza, classificando a guerra de "genocídio" e "vingança", além de ler na íntegra, em discurso na convenção nacional do PSB neste domingo, uma dura nota do Itamaraty condenando os novos assentamentos israelenses na Cisjordânia.

"Essa guerra nem o povo judeu quer. A maioria do povo judeu não concorda com essa guerra. É uma vingança de um governo contra à possibilidade de criação do Estado Palestino. O que estamos vendo não é guerra de dois exércitos. É um exército totalmente profissional matando mulheres e crianças na faixa de Gaza. Não é uma guerra, é um genocídio", disse Lula.

Mais cedo, em uma nota diplomaticamente dura aprovada de antemão pelo presidente, o Itamaraty condenou o anúncio de Israel de que irá criar mais 22 assentamentos nas terras palestinas da Cisjordânia, apontando uma "flagrante ilegalidade" e violação do direito internacional.