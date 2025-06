Lula critica EUA por ameaças contra Alexandre de Moraes e defende maioria no Senado para defender STF

O governo e o STF vêem a ação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se mudou para os EUA, como uma das forças por trás das ameaças a Moraes.

Em seu discurso, Lula levantou o risco contra o STF dentro do Legislativo, especialmente no Senado, onde senadores bolsonaristas tentam há bastante tempo abrir um processo de impeachment contra Moraes. Não é segredo que uma das metas de Bolsonaro para 2026 é aumentar a bancada bolsonarista no Senado para ter maior poder de influência contra o STF.

"Precisamos eleger senadores da República em 2026. Por que, se esses caras elegerem a maioria dos senadores, eles vão fazer uma muvuca nesse país", disse Lula, apontando que é mais necessário para o país eleger senadores progressistas do que governadores, e talvez seja necessário abrir mão de cabeças de chapa nos estados.

"Precisamos ganhar maioria no Senado, senão esses caras vão avacalhar a Suprema Corte. Não é porque a Suprema Corte é uma maçã doce. Não. É porque precisamos preservar as instituições que garantem o exercício da democracia nesse país. Se a gente for destruir o que a gente não gosta, não vai sobrar nada", continuou.

Lula também mostrou, em seu discurso, que é candidato a reeleição, ressalvando que isso acontecerá se estiver "100% bem de saúde".

"Podem ter certeza que, se eu tiver bonitão do jeito que eu estou, apaixonado do jeito que eu estou, e motivado do jeito que eu estou, a extrema direita não volta a governar esse país", garantiu.