Tratamento guiado por exame de sangue com pílula da AstraZeneca reduz o risco de progressão do câncer de mama

A abordagem de mudança precoce em mulheres com câncer de mama HER2-negativo e receptor hormonal positivo resultou em uma redução de 56% no risco de progressão da doença ou morte, disse a Dra. Eleonora Teplinsky, oncologista do Valley-Mount Sinai Comprehensive Cancer Care e especialista em câncer de mama da ASCO.

"Quando as pacientes progridem nos exames, já estamos atrasados", disse Teplinsky em uma coletiva de imprensa. Ela disse que uma abordagem de troca precoce, antes da progressão da doença, permite que os médicos "fiquem essencialmente à frente da curva"

O camizestrant ainda não foi aprovado pela FDA, mas Teplinsky disse acreditar que os dados provavelmente resultarão em um novo paradigma de tratamento.

O estudo envolveu 3.256 pacientes com câncer de mama avançado com receptor hormonal positivo e HER2 negativo, o tipo mais comum em que hormônios como o estrogênio estimulam o crescimento do câncer. Esses cânceres não apresentam níveis elevados de HER2, outro fator determinante do câncer.

As mulheres do estudo receberam pelo menos seis meses de tratamento com inibidores de aromatase que bloqueiam os hormônios que alimentam o câncer, bem como medicamentos direcionados chamados inibidores de CDK4/6, como o Kisqali da Novartis, o Ibrance da Pfizer ou o Verzenio da Eli Lilly, que bloqueiam uma enzima que alimenta o crescimento do câncer.

Cerca de 40% dos pacientes tratados com inibidores da aromatase desenvolvem mutações no gene do receptor de estrogênio 1, chamadas mutações ESR1, um sinal de resistência precoce ao medicamento.