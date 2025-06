Ações chinesas listadas em Hong Kong fecham na mínima de quase um mês com preocupações tarifárias

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas listadas em Hong Kong caíram para a mínima de quase um mês nesta segunda-feira, uma vez que as novas tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos pesaram sobre o sentimento.

As tensões entre as duas maiores economias do mundo reacenderam depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, acusou Pequim de violar o consenso alcançado nas negociações de maio em Genebra.

Nesta segunda-feira, o Ministério do Comércio da China repreendeu Trump, chamando seus comentários de "infundados" e prometendo tomar "medidas enérgicas" para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos.