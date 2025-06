Ações europeias caem com nova ameaça tarifária de Trump

"Mas cada peça de retórica está tendo menos efeito do que as anteriores, porque os mercados aprenderam a ignorá-las. No entanto, não pode ser totalmente ignorada."

O setor de petróleo teve um desempenho superior, saltando 1,4%, com preços da commodity em alta depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, conhecidos coletivamente como Opep+, anunciou um aumento de produção menor do que o temido para julho. [O/R]

Em LONDRES, o índice Financial Times registrou variação positiva de 0,02%, a 8.774,26 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,28%, a 23.930,67 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,19%, a 7.737,20 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,26%, a 39.984,15 pontos.