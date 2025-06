AgRural eleva previsões para safras de milho e soja do Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A AgRural elevou as previsões para as produções de milho e soja do Brasil em 2024/25, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Para o milho, a consultoria estima agora uma produção total (incluindo primeira, segunda e terceira safras) de 128,5 milhões de toneladas, ante 124,8 milhões da estimativa de abril, em função de produtividades mais altas na safrinha da maioria dos Estados, com destaque para Mato Grosso.

Já para a safra de soja, já colhida, a AgRural elevou sua projeção em 1,3 milhão de toneladas, para 169 milhões, após "ajustes finos" que elevaram a produtividade em diversos Estados, compensando parcialmente a quebra de safra do Rio Grande do Sul.