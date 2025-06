Barreiras comerciais e atrasos em entregas de aviões desafiam companhias aéreas

Por Nandan Mandayam e Shivansh Tiwary e Rajesh Kumar Singh

NOVA DÉLHI (Reuters) - As companhias aéreas alertaram nesta segunda-feira que as crescentes barreiras comerciais podem prejudicar a economia global e prometeram resistir aos esforços dos fabricantes para repassar as tarifas como preços mais altos para as aeronaves.

Os presidentes das companhias aéreas também reclamaram que os atrasos "inaceitáveis" nas entregas das aeronaves estão prejudicando o crescimento em um momento de recorde no número de passageiros, já que a Associação Internacional de Transporte Aéreo reduziu uma previsão importante para os lucros de todo o setor em 2025.