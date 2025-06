BC do Japão recebe pedidos para manter ou desacelerar ritmo de redução dos títulos a partir do ano fiscal de 2026

As solicitações, feitas em uma reunião do banco central com participantes do mercado de títulos em 20 e 21 de maio, aumentam a chance de que o Banco do Japão avance lentamente na redução de seu enorme balanço patrimonial.

O Banco do Japão realizará uma revisão de seu atual plano de redução e apresentará um programa subsequente em sua próxima reunião de política monetária, em 16 e 17 de junho.

"Do ponto de vista da previsibilidade, o banco deve manter o ritmo atual de redução", disse um participante na ata sobre o plano para abril de 2026 em diante.

O banco central vem reduzindo a compra de títulos desde agosto do ano passado para cortar pela metade a compra mensal para 3 trilhões de ienes (US$21 bilhões) até março de 2026.

Embora os participantes tenham divergido quanto ao grau de redução para além de abril de 2026, vários deles pediram redução das compras mensais para cerca de 1 trilhão a 2 trilhões de ienes até o final do novo programa de redução, conforme a ata.

Uma pessoa pediu que as compras sejam reduzidas a zero, enquanto outra pediu a manutenção do ritmo mensal atual de 3 trilhões de ienes "por algum tempo".