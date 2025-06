Canadá tenta acelerar projetos de mineração e energia para reduzir dependência dos EUA

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, reuniu-se nesta segunda-feira com os chefes das dez províncias do país como parte de um esforço para reduzir o tempo necessário para aprovar projetos de mineração e energia, buscando reduzir os laços econômicos do país com os Estados Unidos.

Hoje uma mina ou oleoduto pode levar uma década ou mais para receber o sinal verde no Canadá, e Carney defende que agilizar o processo aumentará o Produto Interno Bruto e ajudará a compensar os danos causados pelas tarifas dos EUA.

Carney afirmou que Ottawa declarará um certo número de projetos como de interesse nacional, em um esforço para acelerá-los, e solicitou às províncias uma lista de potenciais candidatos. O prazo de aprovação será reduzido de cinco para dois anos.