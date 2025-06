Chefe da divisão de entregas da Uber deixa cargo após quase 13 anos 

Macdonald, que está na Uber desde 2012 e já ocupou diversos cargos de liderança, será agora responsável pelas áreas de mobilidade, entregas e autônomos da empresa. Ele também supervisionará funções transversais na plataforma, como programas de fidelidade e atendimento ao cliente.

As mudanças, com efeito imediato, ocorrem em um momento em que a Uber vem tentando expandir seu portfólio de negócios para impulsionar o crescimento em meio a sinais de saturação na sua principal operação na América do Norte.

O negócio de entregas da Uber também vem enfrentando forte concorrência de rivais como a DoorDash.

No mês passado, a empresa assinou um acordo de US$700 milhões para adquirir uma participação majoritária de 85% na plataforma de entrega de comida e supermercado Trendyol Go.

(Reportagem de Deborah Sophia em Bengaluru)