China rejeita acusação de Trump de que violou o acordo comercial de Genebra

(Reuters) - A China disse nesta segunda-feira que as acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Pequim violou o consenso alcançado nas negociações comerciais de Genebra são "infundadas" e prometeu tomar medidas enérgicas para proteger seus interesses.

O comentário do Ministério do Comércio foi em resposta às declarações de Trump na sexta-feira de que a China violou um acordo bilateral para reduzir as tarifas.

O ministério disse que a China implementou e manteve ativamente o acordo alcançado no mês passado em Genebra, enquanto os EUA introduziram várias medidas "restritivas discriminatórias" contra a China.