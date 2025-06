Decreto em SP pode pressionar margens e aumentar custos de incorporadoras

O decreto também impede a locação desses imóveis por um curto período de tempo, como ocorre por meio de plataformas como Booking e Airbnb, e determina que os preços de aluguel não poderão ultrapassar 30% da renda familiar máxima definida para cada uma das modalidades (HIS 1, HIS 2 e HMP).

A medida foi tomada após o Ministério Público de São Paulo solicitar na Justiça no início deste ano a suspensão da política habitacional da cidade voltada à produção privada de moradias populares (HIS e HMP), apontando falhas na fiscalização e no controle dos incentivos públicos concedidos a incorporadoras.

A denúncia do MP-SP afirmava que a falta de fiscalização estava "propiciando a ocorrência de inúmeras fraudes com alienação e locação daquelas unidades habitacionais para quem não se enquadrava nas respectivas faixas de renda".

"O que estava acontecendo era um desvio de finalidade", disse o arquiteto e urbanista Marcelo Ignatios, especialista em desenvolvimento imobiliário. "Empresas que nunca fizeram HIS passaram a vender os seus produtos como se fossem HIS, mas estavam entregando um produto para investidores."

Segundo Ignatios, incorporadoras que vinham comercializando apartamentos construídos com incentivo social por valores acima do limite agora estabelecido pelo governo terão que revisar suas margens previstas de lucro.

"A pressão na margem vai ser enquanto essas unidades estiverem na rua", disse, acrescentando, no entanto, que esse efeito será de curto prazo. "A partir do momento que as empresas tomarem a decisão de não fazer mais esse produto, elas voltam para o regime normal... que é o que o mercado sempre fez."