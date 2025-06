Diretor do Fed diz que ainda está aberto a cortar a taxa de juros este ano

Se as tarifas se estabelecerem no limite inferior da faixa de possibilidades e "a inflação subjacente continuar a progredir em direção à nossa meta de 2%" com um mercado de trabalho ainda "sólido", "eu apoiaria a 'boa notícia' de cortes na taxas de juros ainda este ano", disse Waller.

Ele acrescentou: "Felizmente, o mercado de trabalho forte e o progresso da inflação até abril me dão mais tempo para ver como as negociações comerciais se desenrolam e a economia evolui" antes de precisar decidir o que o banco central deve fazer com os juros.

As declarações de Waller sobre as perspectivas para a economia e a política monetária se aproximam de seus comentários recentes e ocorrem em meio a uma incerteza considerável sobre a política comercial do presidente dos EUA.

Trump fez mudanças grandes e imprevisíveis nas tarifas de importação, bem como em seu cronograma. Ao mesmo tempo, o sistema tarifário está enfrentando desafios legais que podem, em última instância, enfraquecer todo o esforço.

Em geral, os economistas e as autoridades do Fed acreditam que as tarifas aumentarão o desemprego e a inflação, além de desacelerar o crescimento. Os aumentos de impostos também colocaram em dúvida se o banco central conseguirá fazer algum corte na atual taxa de juros, que está na faixa de 4,25% a 4,5% este ano.

A abertura de Waller para cortar a taxa de juros ainda este ano, se as condições econômicas permitirem, contrasta com outros banqueiros centrais, que adotaram uma atitude cautelosa de esperar para ver.