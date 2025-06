Dólar segue exterior e cai ante real após novas ameaças de Trump

Segundo ele, a queda do dólar no Brasil nesta segunda-feira só não foi maior por conta das incertezas fiscais. “O governo dizer que a alta do IOF é a única maneira de fechar as contas foi muito ruim. E, sobre isso, novamente pegou mal para o mercado a desarticulação política do governo com o Congresso”, acrescentou.

Desde 22 de maio, quando o Ministério da Fazenda anunciou elevações de várias alíquotas de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para cumprir a meta fiscal do ano, os ativos brasileiros vêm sendo pressionados, ainda que o governo tenha voltado atrás em algumas medidas. O Congresso, por sua vez, tem criticado as medidas relacionadas ao IOF.

Na manhã desta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que espera solucionar nesta semana a questão das mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) combinadas com medidas estruturais que busquem equacionar a questão fiscal.

Segundo Haddad, os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), mostraram disposição em discutir medidas fiscais estruturais, e não apenas soluções paliativas para as contas públicas.

Influenciado pelo exterior e pelas articulações em Brasília, o dólar à vista oscilou entre a cotação mínima de R$5,6669 (-0,94%), às 10h25, e a máxima de R$5,7109 (-0,17%), às 13h01. Ao longo da tarde a moeda voltou a aprofundar as perdas ante o real, com o fator externo se sobressaindo.

“A retomada do discurso protecionista por parte do governo norte-americano, com ameaças de elevação de tarifas sobre aço e alumínio, reflete uma sessão marcada pela aversão ao risco dos investidores direcionada principalmente aos rendimentos dos títulos do Tesouro americano e à fraqueza do dólar”, disse Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, em comentário escrito.