Dólar fraco reforça papel como financiador de operações de "carry trade"

Por Nimesh Vora

MUMBAI (Reuters) - O enfraquecimento do dólar desde o início da Presidência de Donald Trump tem feito com que ele se torne a moeda de financiamento preferida para as populares operações de "carry trade", fomentando fortes fluxos para moedas de mercados emergentes com maior rendimento.

Os carry trades financiados pelo dólar na rupia indonésia, na rupia indiana, no real, na lira turca, entre outras moedas, estão de volta à moda, disseram gestores de fundos.