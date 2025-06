Galípolo diz que IOF não deveria ser usado para arrecadar ou apoiar política monetária

Responsável por perseguir a meta de inflação de 3%, o BC tem utilizado sua ferramenta -- a taxa básica Selic, hoje em 14,75% ao ano -- para esfriar a alta de preços.

Mas a elevação do custo das empresas, por meio do aumento do IOF sobre operações de crédito de pessoas jurídicas, tem sido interpretada por analistas como um auxílio à política monetária do BC, entre outros objetivos, para resfriar os financiamentos no país e segurar a inflação.

Galípolo ponderou, no entanto, que o modelo final da medida do governo que elevou o IOF em diversas operações de crédito, câmbio e previdência privada ainda está em discussão. Segundo ele, o BC tende a consumir informações sobre o tema com parcimônia e aguardará o desenho final da medida para incorporar os dados em suas projeções.

Desde 22 de maio, quando o Ministério da Fazenda anunciou elevações de várias alíquotas de IOF para cumprir a meta fiscal do ano, os ativos brasileiros vêm sendo pressionados, ainda que o governo tenha voltado atrás em algumas medidas. O Congresso, por sua vez, tem criticado as medidas relacionadas ao IOF.

(Por Bernardo Caram)