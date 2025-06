Governo decide investigar possível dumping em folha metálica de Japão e países europeus

Segundo despacho na Secex publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, a margem de dumping do Japão no produto é de 79%, ou US$879,43 por tonelada. No caso da Holanda, a margem é de 70,92% e da Alemanha, de 67,12%.

"Para fins de início desta investigação...verificou-se que as importações das origens investigadas a preços com indícios de dumping contribuíram significativamente para a existência dos indícios de dano à indústria doméstica", segundo o despacho da Secex.

(Por Alberto Alerigi Jr.)