Haddad espera resolver nesta semana mudanças no IOF combinadas com medidas estruturais para fiscal

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que espera solucionar nesta semana a questão das mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) combinadas com medidas estruturais que busquem equacionar a questão fiscal do país.

Em conversa com jornalistas em Brasília, Haddad disse que os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-AP), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), mostraram disposição em discutir medidas fiscais estruturais, não apenas soluções paliativas. Afirmou ainda que os temas levantados pelos presidentes das duas Casas estão em sintonia com o que pensa o Ministério da Fazenda.

(Por Eduardo Simões)