Ibovespa abre em alta liderada por Gerdau

SÃO PAULO (Reuters) - O sinal positivo prevalecia na bolsa paulista nesta segunda-feira, endossado pelo alívio nas taxas dos DIs em dia de queda do dólar ante o real, com Gerdau disparando cerca de 6% após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar dobrar tarifas sobre aço.

Às 10h12, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,15%, a 137.229,32 pontos, com Petrobras também respondendo por uma contribuição positiva. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de junho, avançava 0,96%.

(Por Paula Arend Laier)