Ibovespa tem queda modesta com B3 entre principais pressões; Gerdau sobe

- B3 ON caiu 1,72%, com dados de maio mostrando leve queda no volume médio diário dos negócios com ações ante abril. O Santander excluiu a ação de sua carteira de dividendos para junho, citando entre as razões o potencial de alta limitado à frente após forte valorização desde o começo do ano.

- GERDAU PN avançou 5,05%, após Trump afirmar que irá aumentar a partir do próximo dia 4 as tarifas sobre as importações de aço de 25% para 50%, o que pode beneficiar a empresa dada a sua exposição ao mercado norte-americano.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 0,71%, em dia mais negativo para bancos, com BANCO DO BRASIL ON perdendo 0,6% e SANTANDER BRASIL UNIT recuando 0,74%. BRADESCO PN subiu 0,25%, com o UBS BB reiterando compra e elevando o preço-alvo dos papéis de R$18 para R$21.

- BRASKEM PNA recuou 4,36%, com agentes financeiros aguardando o desfecho de negociações envolvendo a aquisição do controle da petroquímica, após oferta feita no mês passado pelo empresário Nelson Tanure.

- MAGAZINE LUIZA ON valorizou-se 3,47%, tendo como pano de fundo relatório de analistas do UBS BB, que elevaram previsões para o lucro da varejista e aumentaram o preço-alvo dos papéis para R$11, embora tenham mantido a recomendação neutra.

- PETROBRAS PN avançou 0,58%, na esteira da alta do petróleo no mercado internacional, onde o barril de Brent fechou com acréscimo de 2,95%. A estatal anunciou nesta segunda-feira um corte no preço da gasolina pela primeira vez em mais de um ano e meio.