Índices em Wall Street têm sinais mistos após ameaça de Trump de tarifas de aço

Trump disse na sexta-feira à noite que planejava aumentar as tarifas sobre aço e alumínio importados de 25% para 50% a partir de quarta-feira, poucas horas depois de acusar a China de violar um acordo.

As ações das empresas siderúrgicas dos EUA subiram, com a Cleveland-Cliffs com alta de 23,6% mais cedo, a Nucor avançando 9,2% e a Steel Dynamics com elevação de 10,1%.

No entanto, as ações das montadoras caíram. Ford cedia 4,3% mais cedo e a General Motors tinha baixa de 4,7%.

"É a incerteza contínua, não saber se a guerra comercial está acontecendo ou não", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

"Algo novo é adicionado, algo é adiado, então, essencialmente, a incerteza reina."

O aumento dos impostos corre o risco de aprofundar a guerra comercial global de Trump e diminuir o entusiasmo nos mercados -- decorrente da postura anterior mais branda do presidente dos EUA, que impulsionou uma recuperação em ativos de risco no mês passado.