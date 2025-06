Maior termelétrica do Brasil, usina GNA II entra em operação

A usina funciona em ciclo combinado, configuração com turbinas a gás e vapor considerada mais eficiente, e possui ainda uma "tecnologia ecológica" que permite o funcionamento com até metade do suprimento a partir do hidrogênio, gás não poluente nem causador do efeito estufa, disse a Aneel.

O empreendimento, combinado com GNA I, usina com 1,3 GW, pode abastecer 14 milhões de residências, ou a demanda dos Estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo.

A inauguração de GNA II traz mais resiliência e segurança para o sistema elétrico brasileiro, que já entrou no período seco, marcado por condições hidrológicas desfavoráveis que tendem a encarecer os custos aos consumidores de energia.

(Por Letícia Fucuchima)