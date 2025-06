Manufatura dos EUA contrai pelo 3º mês em maio, mostra ISM

WASHINGTON (Reuters) - O setor manufatureiro contraiu pelo terceiro mês consecutivo em maio e os fornecedores demoraram mais para entregar os insumos em meio às tarifas, o que pode sinalizar uma escassez iminente de alguns produtos.

O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta segunda-feira que seu PMI do setor manufatureiro caiu de 48,7 em abril para 48,5 no mês passado, mínima de seis meses. Uma leitura do PMI abaixo de 50 indica contração no setor, que responde por 10,2% da economia.

No entanto, o PMI permanece acima do nível de 42,3 que, segundo o ISM, indica expansão da economia como um todo.