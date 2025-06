Preços de alumínio e aço nos EUA sobem com novas tarifas de Trump

Por Eric Onstad e Hyunjoo Jin e Hongmei Li

LONDRES/SEUL/CINGAPURA (Reuters) - Os preços do aço e do alumínio nos Estados Unidos subiam nesta segunda-feira, enquanto as ações de siderúrgicas estrangeiras caíam depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que dobrará as tarifas sobre as importações dos dois metais para 50%.

Trump anunciou na sexta-feira as novas taxas sobre aço e alumínio, que entrarão em vigor em 4 de junho, intensificando uma guerra comercial global poucas horas depois de acusar a China de violar um acordo com os EUA para reduzir mutuamente as tarifas e as restrições comerciais para minerais essenciais.