Presidente da cia aérea saudita diz que atrasos da Airbus são "indesculpáveis"

"Os atrasos estão se tornando indesculpáveis. Para ser franco, falta transparência, e estamos ficando agitados. De que outra forma podemos planejar? Quero dizer, agora está passando de uma piada", disse Greenway à Reuters.

Um atraso indesculpável é um termo usado em contratos de aeronaves para desencadear penalidades específicas a serem cobradas pelas companhias aéreas, mas isso é raro. Os fabricantes de jatos têm argumentado com frequência que quaisquer atrasos causados por problemas na cadeia de suprimentos são "desculpáveis", segundo fontes do setor.

Mas a Airbus enfrenta alguns problemas industriais internos, disse Greenway.

A Airbus se recusou a comentar sobre os atrasos em entregas de aeronaves de corredor único. A fabricante já havia relatado alguma melhora nas cadeias de suprimentos e disse que está trabalhando para amenizar o impacto sobre os clientes, mantendo a meta de 820 entregas este ano.

A Flyadeal também está entre as várias companhias aéreas afetadas por uma desaceleração na chegada de motores da CFM na linha de montagem da Airbus.

"Tenho dois (jatos de corredor único) parados em Toulouse no momento, que estão lá há alguns meses, e não vejo nenhuma solução à vista", disse Greenway. "Deveríamos ter recebido quatro aeronaves no primeiro semestre do ano. Recebemos apenas duas, e mesmo essas duas tiveram atrasos."