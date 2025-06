Retração da indústria da zona do euro perde força em maio, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A retração do setor industrial da zona do euro perdeu ainda mais força em maio diante do aumento da produção pelo terceiro mês consecutivo e por uma demanda quase estabilizada, mostrou uma pesquisa na segunda-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do HCOB para o setor industrial da zona do euro subiu de 49,0 em abril para 49,4 em maio, marcando uma máxima de 33 meses e em linha com a preliminar, mas permanecendo abaixo da marca de 50,0 que separa crescimento de contração.

"A tendência de alta no PMI ainda continua, apontando para uma recuperação que está progredindo", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.