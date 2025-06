S&P fecha em alta com otimismo sobre negociações comerciais

Por Saeed Azhar e Kanchana Chakravarty e Sukriti Gupta

NOVA YORK (Reuters) - O índice S&P 500 fechou em alta nesta segunda-feira, com investidores ainda otimistas em relação às negociações comerciais entre Estados Unidos e seus parceiros comerciais, apesar da última investida do presidente norte-americano, Donald Trump, para dobrar as tarifas sobre o aço e o alumínio importados.

Trump disse na sexta-feira que planejava aumentar as tarifas sobre o aço e o alumínio importados de 25% para 50% a partir de quarta-feira, poucas horas depois de acusar a China de violar um acordo.